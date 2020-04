Xifres

16.04.2020 | 04:00

No fa gaires dies ja advertíem que les xifres relacionades amb el coronavirus no eren fiables i que, si valia la pena seguir-les, era per comprovar-ne la tendència, però que a Espanya no hi ha el nombre de contagiats que es diu ni s'han produït el nombre de defuncions de què es parla. Tant en un cas com en...