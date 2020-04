Valors

14.04.2020 | 04:00

Estem tos una mica nerviosos amb la gestió del confinament; especialment els polítics. Fixem-nos en el to. Els representants del partits de l'oposició al governs locals, autonòmics o estatals no saben amb exactitud quin ha de ser el seu discurs, però, sobre tot, quin ha de ser el to a utilitzar. Estan en aquell...