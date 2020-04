Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento

josep ballbè i urrit

14.04.2020 | 04:00

EUS ací un mot italià, popularitzat fa gairebé 60 anys, en motiu del Concili Vaticà II. L´equivalència ve a ésser una mena d´actualització, de posta al dia. Que ningú no faci el viu bo i tibant del català "ajornar" (posposar). No fotem cagarel·la! No hi...