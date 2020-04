Adéu Teresa Palomar i Rodríguez Sant Roc, ajudeu-nos

Equip de PUBLITESACOMUNICACIÓ Miquel Cos Argemí

06.04.2020 | 21:54

No cal sortir la primera a les fotos, no cal perquè tu sempre sobresorties pel teu somriure, força i calidesa. Recordem moments, treballs compartits, somnis incomplets i ara, de sobte, ens adonem que no ens hem acomiadat de tu. Que has marxat de les nostres vides així, sense fer soroll, tal com tu eres, treballant fins a...