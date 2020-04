Més val arbre que flors Més val arbre que flors

josep ballbè i urrit

03.04.2020 | 04:00

NCORAT en el monotema del COVID19, he d´analitzar-lo des de diferents vessants. No puc repetir-me. Hic et nunc, em peto de riure i de pena veient les batusses entre govern i oposició. Abans, era feixuc recriminar coses. Enganxar algú "patinant" requeria anar a l´hemeroteca. Ara tot resta penjat a Internet i...