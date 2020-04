Manar a casa dels altres Manar a casa dels altres

JOan roma cunill

03.04.2020 | 04:00

S evident que estem en un país mediterrani, amb tot el que té de positiu i negatiu, però , en situacions d'emergència, enyoro el caràcter germànic. Per qüestions d'idioma, i per haver viscut set anys a Suïssa, segueixo molt d'aprop la pandèmia en aquells països, via mitjans de...