La segona oportunitat La segona oportunitat

La segona oportunitat

josep ballbè i urrit

31.03.2020 | 04:00

QUESTS dies de "segrest casolà" he copsat la poca qualitat de la programació televisiva. Abans me la mirava poc i, a partir d'ara, encara ho faré menys. En allò que fa referència als informatius, surto prou decebut del nivell ofert per TV3. Al meu entendre, lamentant ésser tan crític, ha...