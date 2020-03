Una parada en el camí Una parada en el camí

Una parada en el camí

josep ballbè i urrit

27.03.2020 | 21:53

INGÚ no sap quants dies resten per superar aquest tràngol que ens tenalla. El maleït COVID-19, de moment, no té aturador. Insisteixo que em sobren les rodes de premsa diàries, tant a Madrid com a Barcelona, per part de la classe política. Cal que prenguin nota d'una tesi d'en Beethoven. L'he repetit al...