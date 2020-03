Ploms i repel·lents Ploms i repel·lents

Ploms i repel·lents

josep ballbè i urrit

27.03.2020 | 04:00

PROFITANT aquesta mena d´exercicis espirituals casolans, hi ha temps per a tot. Justament demà s´acompliran tres anys des que vaig rebre la proposta d´escriure aquesta columna diària. Per a mi, fou, és i seguirà essent tot un plaer. Sense que l´espai d´avui vulgui redundar als volts del...