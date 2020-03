Els errors es paguen Els errors es paguen

Els errors es paguen

joan roma cunill

27.03.2020 | 04:00

LS errors es paguen, i els errors greus, es paguen doblement. Estem, en plena pandèmia, amb la vista posada dintre del país, i a fora. Es un bon moment per a comprovar la reacció i gestió de cada nivell administratiu, i veure quina estructura, equipaments i serveis, tenien, per a fer front a una situació com la...