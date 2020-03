Aprendre

25.03.2020 | 04:00

Està clar que no aprenem. Itàlia no va aprendre de la Xina, Espanya no va aprendre d'Itàlia ni França d'Espanya ni Regne Unit de França, ni els Estats Units de ningú. És curiós com davant l'evidència, els estats, els estadistes, o els que se'n consideren, mantenen posicions...