Editorial

24.03.2020 | 09:01

De criteris, n'hi ha tants com persones, el problema és quan n'hi ha diversos que es posen a sobre de la taula i tots semblen raonables. El president de la Generalitat, Joaquim Torra, va demanar, ja fa deu dies, al Govern que presideix Pedro Sánchez el confinament de tot Catalunya. No es va rebre amb entusiasme la petició del president. Es va prendre com una forma de trencar amb la unitat d'acció que precisament volia imprimir el Govern central a l'acció entorn de la lluita contra el coronavirus; una nova manera d'intentar marcar distàncies i singularitzar la realitat catalana. La sorpresa ha estat quan l'alcalde de Madrid ha secundat la proposta i ha dit que la solució al gravíssim problema de la capital espanyola seria el confinament total. I no només això, sinó que el president de la Regió de Múrcia ha decretat el confinament total del seu territori basant-se en informes dels seus assessors jurídics; això sí, tot i prometent lleialtat al decret de l'estat d'alarma. Múrcia ha decretat, d'aquesta forma, la paralització de la regió amb l'excepció de les activitats denominades essencials.

Els qui defensen aquesta, diguem-ne, via dura utilitzen arguments sòlids. És l'única manera d'aturar les infeccions i començar, en breu temps, a doblegar la corba de contagis, objectiu clau, per començar a tenir una certa sensació de control sobre la pandèmia i, sobretot, per alleugerir la pressió sobre el sistema sanitari. Suspenent, fins i tot, l'activitat als transports públics, com a Igualada i la Conca d'Òdena, ja que no té sentit mantenir un confinament parcial i permetre que els trens i el metro es mantinguin en funcionament. Els qui defensen aquest criteri són del parer que val més aturar absolutament el país durant dues setmanes que no allargar el patiment i la incertesa amb mesures més contemporitzadores que ens portaran a una situació especialment complicada, com a Itàlia. De fet el patró aquí està sent igual que a Itàlia, amb dues setmanes de retard.

El Govern de Pedro Sánchez diu que Espanya no és la Xina (no sabem exactament què es vol dir amb aquesta afirmació) i la ministra Calviño deia ahir en roda de premsa que no es pot aturar tota l'activitat econòmica del país, perquè ja està suficientment alentida, que les mesures són les més importants que s'han pres a Europa i que ja han tingut un impacte important a l'economia. Pel que sembla, no sabrem mai quin és el criteri més encertat, però tot indica que això va per llarg, que els hospitals ja estan plens, els equips sanitaris, esgotats, i continua faltant material. Aquesta setmana i la que ve seran excepcionalment dures i hem d'estar preparats. Ens en sortirem.