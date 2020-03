Carta del lector

El "virus" del hambre

Pedro Ordóñez

17.03.2020 | 04:00

Analizando el pasado y mirando el presente, he llegado a la conclusión de que este mundo no hay quién lo arregle. Hay un "virus" en este mundo que no hay quien lo pare, es la pobreza y el hambre, sin embargo, se podría solucionar. Los gobiernos para esto no son capaces de unirse y son millones de personas las que...