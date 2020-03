Quan trontolla la "sòlida vulnerabilitat" Quan trontolla la "sòlida vulnerabilitat"

Salvador Cardús Ros

14.03.2020 | 04:00

Reconec que molts anys dedicats a l'estudi del comportament social no són cap garantia per entendre bé les reaccions que s'observen davant de situacions excepcionals i, sobretot, inèdites com les de l'epidèmia del coronavirus. Se sol dir, i fins a un cert punt deu ser veritat, que en situacions límit es mostra...