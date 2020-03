La nostra guerra La nostra guerra

La nostra guerra

Xavier Marcet

14.03.2020 | 04:00

La prosperitat que la Primera Guerra Mundial havia deixat a Terrassa es va veure sacsejada per la pandèmia coneguda com la grip espanyola. Era el 1918, fa cent anys i escaig. Aleshores van morir uns 800 terrassencs per aquesta malaltia. En una ciutat de 29.000 persones, l'impacte va ser molt alt. Tanmateix les condicions sanitàries...