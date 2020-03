Els braços de la justícia: igualtat i equitat Els braços de la justícia: igualtat i equitat

Joan Boldú, filòsof

14.03.2020 | 04:00

Un enorme forat, creat per l'acció humana, separa els éssers humans per raó de l'ètnia, el sexe, la religió, l'origen, el treball, la riquesa, l'educació, etc. Aquest forat reflecteix les injustes desigualtats existents entre els homes i les dones, els rics i els pobres, el camp i la ciutat, els...