El coronavirus, un repte per a tothom

Mónica Polo, regidora de Salut i Gent Gran

14.03.2020 | 04:00

L'emergència social i sanitària que ens planteja el coronavirus, amb importants efectes econòmics i laborals, és un gran repte que posa a prova la nostra capacitat de resposta com a ciutat i com a país. Les administracions, les empreses i les organitzacions disposen de plans i protocols d'actuació per...