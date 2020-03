Establiments amb ànima Establiments amb ànima

Jordi Mas. L'autor és Founder & Ceo CREARMAS. Professor ESCODI

12.03.2020 | 04:00

Què fa que uns establiments aportin un valor únic respecte d'altres? Hi ha establiments que t'enamoren de tal manera que et traslladen a un estat emocional de satisfacció on t'agradaria romandre de per vida. Són els que jo anomeno establiments amb ànima, amb sentiment, que lliuren al client el seu cor. Quan en...