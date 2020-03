Ara mateix

Carta del lector

11.03.2020 | 09:43

Mai vaig ser monàrquic però sí "juancarlista", ja que l'emèrit tenia nota de persona de tracte senzill i molt en sintonia amb el poble espanyol, però el que no podia veure ni imaginar era el que s'ocultava darrera d'eixa aparença que potenciava per arreu la marca Espanya.

M'he de referir a tot allò de què la societat s'ha anat assabentant del monarca, començant per les seves infidelitats, safaris, disculpes públiques, etc., i ara amb els cent milions de dòlars obtinguts fraudulentament de l'Aràbia Saudita, pel tema de l'obra de l'AVE realitzada per empreses espanyoles.

Suposadament, va evadir impostos de l'Hisenda espanyola a altres països i el Tribunal de Cuentas és a la tessitura política d'investigar-ho però considerant la inviolabilitat que la Constitución li atorga com a monarca, malgrat que aquest assumpte s'ha obert en aquesta etapa d'exmonarca.

Pels mitjans, circulen informacions referents a la seva "examiga", la princesa alemanya Corina, de rebre per sorpresa uns seixanta milions de dòlars de Don Juan Carlos, i una amenaça de les "clavegueres de l'Estat-Villarejo" a la seva persona i fills, obligant-la a guardar silenci, però responent la princesa amb la seva denúncia a l'"examant".

Lleig assumpte aquest, perquè en el Congreso de los Diputados hi ha partits que demanen que s'obri una comissió d'investigació i el govern d'en Sánchez s'hi nega, malgrat que ERC és un dels sol·licitants i qui condiciona el seu recolzament al president Sánchez.

Perillarà la continuïtat d'aquesta legislatura, si en les reunions mensuals acordades amb els independentistes se'ls nega el dret, entre altres coses, d'investigar l'"emérito Don Juan Carlos de Borbón y Borbón?".

Carta de Lourdes Camps Lluís Vinuesa Serrate.