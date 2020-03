Una Terrassa ecofeminista, una Terrassa verda i lila Una Terrassa ecofeminista, una Terrassa verda i lila

Una Terrassa ecofeminista, una Terrassa verda i lila

Núria Marín, tinenta d'alcalde i regidora de Polítiques de Gènere a l'Ajuntament de Terrassa

07.03.2020 | 04:00

El feminisme ja parlava d'una societat en què les dones visquessin sense cap tipus d'opressió molts anys abans que l'Organització de les Nacions Unides declarés, el 1977, el 8 de març com a Dia Internacional de les Dones. Però aquest dia ens serveix com a coartada perfecta per recordar, per reivindicar,...