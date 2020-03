Carta del lector

Un altre dia més

Domingo Martínez Ariadna Pérez Vilanova. Estudiant de grau d'Educació Social Joan Martorell i Barberà

07.03.2020 | 04:00

Un altre dia més en un món fet només per a un grup de persones. Un altre dia més aguantant mirades i xiuxiuejos de la gent quan passo pel seu costat. Un altre dia més on hauré de canviar o cancel·lar els meus plans, pel fet que és inaccessible per a mi. Un altre dia més en la vida...