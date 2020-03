Qui no té tall... Qui no té tall...

Josep Ballbè i Urrit

06.03.2020 | 04:00

Rosega els ossos." Traduït a la llengua del Quixot, no precisament amb la fórmula de la Trinca, vindria a ésser "a falta de pan, buenas son tortas". Tesi vàlida, a hores d'ara, a nivell de Can Barça, on el futbol brilla per la seva absència. M'avorrien els plantejaments del Txingurri...