EDITORIAL

06.03.2020 | 04:00

Segurament, els socis del govern que presideix Pedro Sánchez han triat el pitjor moment per iniciar una competició per ser el partit més feminista. El que fins ara semblava una sorprenent bassa d'oli s'ha convertit en un complicat escenari que mina sense pal·liatius la relació. L'enfrontament, amb apel·latius altisonants, com "masclistes frustrats", no beneficia en res el govern i situa en una posició complicada el president Pedro Sánchez, que hauria de modular el debat intern al seu govern. La situació és sorprenentment complicada i situar-la en l'àmbit només del feminisme a les portes del 8 de març, quan és una qüestió de marcar perfil, no ajuda ni el feminisme ni el Govern.