EDITORIAL

26.02.2020 | 04:00

Avui es reuneix per primera vegada, si no passa res d'estrany, la mesa negociadora entre el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat. Després del ball de dates i de components de les respectives delegacions, la primera trobada es portarà a terme sense ordre del dia, sense relator i, el que és pitjor, sense horitzó. El primer cas de coronavirus a Catalunya i els casos que estan en estudi i que encara no s'han confirmat poden treure relleu a la trobada de governs.