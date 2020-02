Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

25.02.2020 | 04:00

Dimecres vinent començarem una nova Quaresma. Un any més rebrem la imposició de la cendra amb aquesta exhortació: "Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli". La cendra ens recorda que necessitem la misericòrdia de Déu, i ens ajuda a reconèixer que som fràgils i mortals, que necessitem ser redimits per aquesta misericòrdia divina. Més enllà del gest exterior, significa l'actitud de cada batejat per tal de tenir ...