Josep Ballbè i Urrit

22.02.2020 | 04:00

El dijous abans del Dimecres de Cendra se celebra l'anomenat Dijous Gras. També conegut com a llarder. Fixa el tret de sortida a les festes del carnaval (a casa nostra en diem Carnestoltes). Comprèn un període de disbauxa i gran llicència en els costums. Gairebé en enfrontament directe amb el rigor eclesiàstic de moltes normes. Alguna d'elles potser no massa ben entesa, com ara el dejú. Aquest dijous es tenia el costum de celebrar àpats ...