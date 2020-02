Bilateral Ajuntament-Generalitat: bona per a Terrassa

Jordi Ballart i Pasto, alcalde de Terrassa

22.02.2020 | 04:00

Els governs de la Generalitat i de l'Ajuntament de Terrassa hem iniciat aquesta setmana una nova forma de relació i cooperació: la Comissió Mixta o Bilateral, que ja funciona a altres municipis com Barcelona o l'Hospitalet. És un pas endavant molt important per enfocar els reptes i les necessitats de la nostra ciutat d'una nova manera i amb un nou esperit. És «nova política» en un país com el nostre, molt necessitat d'espais de cooperació i de diàleg que estiguin per damunt de les diferències ...