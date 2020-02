Josep Ballbè i Urrit

21.02.2020 | 04:00

El Parlament espanyol està treballant una llei sobre l'eutanàsia. Dit altrament, per a mi el suïcidi legal, si fa no fa. Una manera d'atorgar el dret a dir adéu a aquest món, voluntàriament. És clar que considero persones amb perspectives vitals molt minses. Amb l'afegitó que palesen un desig de morir persistent i actiu. Penso, per exemple, en gent amb malalties incurables o limitacions físiques màximes.Per què no ha ...