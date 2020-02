Ànecs de Vallparadís

Carta del lector

Meritxell García

21.02.2020 | 04:00

Dissabte passat, cap a la una del migdia, estava passejant pel parc de Vallparadís, amb els meus gossos, el meu nadó i la meva parella. En aquesta època de l'any sempre hi ha ànecs amb aneguets petits i els solen criar a la zona de la piscina on ningú pot molestar-los perquè està tancada al públic.A mesura que m'anava acostant per la zona on hi ha la bassa i la piscina, vaig veure una ànega amb vuit aneguets que es disposaven a ...