Josep Puy

20.02.2020 | 04:00

Detecto que hi ha pressa, molta pressa, per retocar la biografia de tota mena de personatges que han tingut importants i transcendents responsabilitats en el decurs de la nostra història contemporània. Es tracta d'arraconar/eliminar alguns capítols de la seva activitat pública que no interessen ni resulta convenient el seu coneixement. Sí, ja sé que em direu que tota la vida s'ha fet. Però manifesto la meva percepció que això ...