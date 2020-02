Els bous de l'economia i el carro dels serveis

Salvador Cardús Ros

15.02.2020 | 04:00

Aviat -falten tres mesos- farà un any que hi ha nou govern municipal. I, per bé que procuro estar informat d'allò que duu a terme -amb els recursos propis d'un ciutadà qualsevol-, he de dir que de tot el que ha passat només recordo incidents vinculats a les polèmiques entre els propis membres del Consistori. Això, és clar, i algunes de les accions que tenen a veure amb el fons de les campanyes que van fer els partits guanyadors centrades ...