Joan Tamayo Sala, advocat i activista pels Drets Humans

14.02.2020 | 04:00

Pobresa: quina paraula més pervertida, com la majoria del llenguatge que es fa servir, avui dia. Els textos econòmics la solen definir així: "Situació econòmica d'una unitat de consum amb ingressos insuficients, durant un període llarg, per satisfer les seves necessitats humanes bàsiques (pobresa absoluta) o per assolir el nivell de consum mitjà (pobresa relativa al país o al grup social)".Abans de parlar de "pobresa" m'agradaria clarificar-ne el significat i l'etimologia. En primer lloc ...