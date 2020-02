Estadístiques

EDITORIAL

13.02.2020 | 04:00

L'índex de criminalitat a Matadepera ha baixat considerablement durant els mesos de desembre de 2019 i gener de 2020, situant-se les dades sobre robatoris fins a un cinquanta per cent per sota de les xifres que es van registrar als mateixos mesos de l'any anterior. En aquest moment ens hem de felicitar per diverses qüestions relacionades amb la seguretat a la població veïna. En primer lloc, efectivament, pel descens de les xifres de robatoris. Aquestes dades ...