Què passa amb l'ampliació d'urgències de Mútua?

CARTES AL LECTOR

11.02.2020 | 09:50

L'estiu passat van quedar enllestides les obres d'ampliació del servei d'urgències de Mútua al costat del parc de Vallparadís, però han passat més de sis mesos i a hores d'ara sembla que tot està ben parat. Què passa amb aquestes noves instal·lacions que són tan necessàries per poder donar un millor servei a la gent?

Segur que hi ha d'haver alguna explicació que justifiqui aquest retard en la seva posada en marxa i crec que seria molt convenient explicar-ho a la ciutadania.

El mateix que quan es va anunciar l'ampliació va ser una molt bona notícia, ara cal que s'expliquin els motius que justifiquen el seu retard i que s'informi de la data prevista per inaugurar aquesta millora.

M. Enriqueta Morera i Salvador.