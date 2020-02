El maltractament del planeta

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

11.02.2020 | 04:00

Mans Unides és l'associació de l'Església per a la promoció i el desenvolupament als països empobrits. La família de Mans Unides creu fermament en la igualtat i la dignitat de tots els éssers humans, creats per Déu i cridats a viure plenament com a fills seus formant una gran família. Per això defensa els drets humans i promou activitats d'educació, de sensibilització i de col·laboració per dur a ...