Salvador Cardús

08.02.2020 | 04:00

Semba que, a Terrassa, la qüestió del benestar animal -i perdoneu l'acudit fàcil- portarà cua. El dit "benestar animal" la setmana passada va causar un gran daltabaix només en començar el ple municipal, i no per la part substantiva del que s'havia de votar en què tots estaven d'acord, sinó per l'exposició de motius. Res: que PSC i Cs, d'una banda, i TxT i ERC, de l'altra, van acabar com gat i gos, sigui dit amb l'aval de la frase feta sense cap intenció denigratòria cap a aquestes dues ...