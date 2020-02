EDITORIAL

08.02.2020 | 04:00

Les Fonts és un espai singular i podríem dir que complicat de mena. No és a dintre ni és a fora, no és barri ni és poble, ni urbanització ni nucli urbà i està travessat longitudinalment per una via fèrria, una riera i una carretera d'altíssima ocupació, que es podria desocupar amb la supressió del peatge de la C-16. El que arrodoneix la peculiaritat és que pertany a dos municipis diferents: ...