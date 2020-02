Josep Ballbè i Urrit

04.02.2020 | 04:00

Cercant temes per a aquest espai, no em perdonaria no parlar de la Conferència de Ialta. Justament avui fa 75 anys que s'encetà aquesta mesa negociadora, cabdal per al futur europeu. Al llarg de set dies, Churchill, Roosevelt i Stalin (en qualitat de presidents d'Anglaterra, EUA i la Unió Soviètica) acordaren decisions de vital importància. En tot cas, però, segueixo pensant que resta molta cosa al tinter, després de l'esclat del que es ...