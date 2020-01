Josep Ballbè i Urrit

31.01.2020 | 04:00

Qui no coneix sant Joan Bosco? Tal dia com avui (de l'any 1888) ens va dir adéu. No necessita cap presentació. Tothom sap que fundà l'orde salesià. Una congregació que rep el nom a partir del patronatge de sant Francesc de Sales (la festa del qual s'esqueia fa set dies).El que tal vegada molts no coneguin és que, alhora, fou escollit patró del món del setè art. Hom podríem preguntar-nos-en el motiu, quan el primer film data ...