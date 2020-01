EDITORIAL

31.01.2020 | 04:00

PSC i Ciutadans han presentat una moció al ple d'avui en què pretenen debatre sobre l'equilibri que s'ha de buscar entre la protecció dels animals i els actes tradicionals que inclouen la seva participació. El debat és pertinent; ja ha afectat de forma directa la cavalcada de Reis, en què no participen cavalls per la mort d'un animal fa dos anys. La participació o la no participació d'animals en actes públics és motiu de controvèrsia i per això s'ha de debatre.