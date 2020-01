Trentè aniversari del CST

Cartes dels lectors

27.01.2020 | 21:40

Benvolguda junta de govern del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El CST celebra el 30è aniversari! Quina gran millora va suposar per als ciutadans de Terrassa i els de les poblacions del Vallès Occidental que també en són usuaris. I quin gran privilegi per al personal sanitari, que va escollir preparar-se i esforçar-se per fer una carrera i poder treballar en benefici de millorar la salut de les persones.

Durant el 2019 al CST han dedicat temps, esforços i recursos de tots per celebrar aquest 30è aniversari fent diferents actes i activitats. Com tots sabem, aquests darrers anys la nostra sanitat pateix de mala salut, que repercuteix tant en els usuaris com en tot el personal que treballa a la sanitat.

Com que tot té solució, avui he tingut un somni, que era que a partir d'aquest 2020 seguiran dedicant temps, esforços, organització i recursos a millorar tots els serveis i et donaran hora al CAP per al metge de família a les 72 hores (actualment la donen per a un mes o més). També he somiat que es farien les proves en 2-3 mesos (actualment diuen que t'avisaran i passen 5-6 mesos o un any i encara t'estàs esperant) i que les intervencions quirúrgiques estarien totes fetes en 6 mesos (actualment poden passar 1-2 anys o més).

Seguint amb el somni, s'obriran algunes de les plantes tancades de l'Hospital i les persones no hauran d'estar dies als passadissos d'urgències. Això beneficiarà els nous professionals de la sanitat que no hauran de marxar a treballar a fora del nostre país.

Espero que aquest somni es faci realitat i puguin celebrar molts més aniversaris, amb la satisfacció d'haver millorat la salut de les persones, que en realitat és la feina que tenen encomanada i la societat espera.

Maria Teresa Calsina