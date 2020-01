Per una necessària col·laboració. Cambres, segle XXI

Per una necessària col·laboració. Cambres, segle XXI

Ramon Talamàs i Jofresa, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

28.01.2020 | 04:00

El fet que les cambres catalanes demanem que a la futura llei de cambres se'ns reconeguin diverses funcions, com a entitats representatives del teixit socioeconòmic que som, sembla haver generat un cert malestar en algunes patronals, segons recullen diversos articles periodístics. Més enllà de si aquestes informacions reflecteixen postures institucionals, o només visions particulars -per molt legítimes que siguin- d'alguns dirigents, he estimat ...