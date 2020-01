EDITORIAL

25.01.2020 | 04:00

Moltes vegades costa de trobar el perfil ideològic a les decisions que es prenen a l'Administració pública. Confonem política amb gestió i la gestió política no és freda, ni gratuïta, ni perquè sí. La gestió política està condicionada, ho ha d'estar, per qui decideix. En definitiva, la política és això, prendre unes decisions i no unes altres. L'Ajuntament n'ha anunciat una ...