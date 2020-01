Xavier Marcet

25.01.2020 | 04:00

Respectem a tothom, perquè tothom mereix respecte. Però professionalment respectem sobretot aquelles persones de qui aprenem. Hi ha persones que treballen d'una forma que fan créixer els altres. Tanmateix hi ha gent que només es preocupa del contrari, de posar un sostre de vidre als altres. Però les organitzacions que creixen saludablement són aquelles on les cadenes d'inspiració són més poderoses que les cadenes de comandament. ...