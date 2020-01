Isaac Albert i Agut, portaveu del grup municipal d'ERC-MES

24.01.2020 | 04:00

Parlem del projecte de llei de contractes de serveis a les persones, popularitzada com a llei Aragonès. Donar-li el nom del vicepresident econòmic és una fórmula com una altra de desgastar l'adversari polític però, com el nom real de la llei indica, parlem de serveis a les persones i, com que és un tema on no caben els populismes, millor abordar-lo seriosament i eliminar els dubtes raonables que algunes persones puguin tenir sobre l'objectiu i ...