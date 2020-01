Josep Ballbè i Urrit

24.01.2020 | 04:00

Avui és la diada de sant Francesc de Sales. El patró dels periodistes i, alhora, dels salesians. Juntament amb la música, dues de les grans passions de la meva vida. He titulat la columna com "un clàssic" perquè trio idèntica temàtica per a aquest jorn. En el benentès que potser cap mitjà de comunicació no li dedicarà una sola línia. La forta laïcitat de la societat actual s'ho emporta tot. Fins ...