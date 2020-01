Governar amb respecte, humanament!

Joan Tamayo, advocat, activista dels DDHH, membre de la comissió DDHH-ICATER

23.01.2020 | 04:00

El respecte és un valor humà que es fonamenta en la dignitat de la persona, o sigui allò que ens fa humans i no "animals irracionals", i que es dóna d'igual a igual i que ha de ser compartit per tots.Del respecte es desprenen els principis que regulen les nostres vides: tractar com desitges que et tractin, conèixer els límits dels teus drets i obligacions, generar normes i lleis que els regulin, valorar el dolor aliè, estendre una ...