Sentir la música del temps

Joan Baoldú, filòsof

18.01.2020 | 04:00

Vivim en un món on regnen la pressa, la velocitat, l'acceleració. Està muntat de manera que el sistema ha de créixer ràpid permanentment; altrament, no se sostindrà. El neoliberalisme ha creat un sistema en el qual el temps escasseja, la competitivitat ofega i les expectatives creades són tan desmesurades que creen frustració. Ha convertit el temps en el factor bàsic de la producció i, per tant, s'ha de fer més amb menys temps. Per la qual cosa és necessària la màxima competitivitat i el ...