EDITORIAL

18.01.2020 | 04:00

No s'esgota la nostra capacitat de sorpresa quan hem de pensar en la nostra relació amb el transport a l'ATM. Resulta que, fins ara, amb els títols ferroviaris que teníem podíem anar a Sabadell amb un viatge d'una zona. Recordem que nosaltres estem a la Zona Tarifària 3 i Sabadell pertany a la zona 2. Això vol dir que en circumstàncies normals hauríem de pagar un viatge de dues zones, mol més car, lògicament, que el d'una zona. No obstant això, per una norma excepcional, tot i ser estacions ...