Josep Ballbè i Urrit

17.01.2020 | 04:00

Fent zapping o veient algun noticiari televisiu, tots sabem què és el ral·li Dakar. Es va engegar la vigília de Reis i es clou avui. És el súmmum d'un despropòsit irracional. Només hi prima el màrqueting crematístic de quatre voltors econòmics, que hi aboquen calés a dojo. Ja deia n'Einstein que estava segur d'una sola cosa: "La infinitat de l'estupidesa humana".Cada any creix la xifra de morts. En ...